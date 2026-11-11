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Bundesliga

Leipzig geht ersten Schritt bei Baumgartner

von Dominik Sandler - Quelle: Sport Bild
Christoph Baumgartner gegen Real Madrid @Maxppp

Bei RB Leipzig ist Christoph Baumgartner ein absoluter Schlüsselspieler – und soll das auch noch lange bleiben. Die ‚Sport Bild‘ berichtet, dass bereits ein Gespräch über eine Verlängerung des bis 2028 datierten Vertrags stattgefunden hat. In der Winterpause soll die Verlängerung dann forciert werden.

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Der 27-Jährige verpasste den Saisonstart aufgrund einer Oberschenkelverletzung, seitdem wird er behutsam über Jokereinsätze herangeführt. In 169 Minuten lieferte er vier Tore und eine Vorlage und unterstrich damit seine Bedeutung für die Sachsen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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