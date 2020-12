Ballardini zum fünften Mal Genua-Trainer

Davide Ballardini ist neuer Cheftrainer des FC Genua. Das bestätigt der italienische Erstligist. Damit folgt der 56-jährige Italiener auf Rolando Maran, den der Verein am heutigen Montagmorgen entließ. Laut dem Sportjournalisten Gianluca Di Marzio hat er einen Vertrag bis Saisonende unterschrieben, der sich im Falle des Klassenerhalts um eine weitere Saison verlängert.

Momentan steht der FC Genua auf dem vorletzten Tabellenplatz der Serie A, vier Punkte von einem Nicht-Abstiegs-Platz entfernt. Für Ballardini ist die Küstenstadt nicht neu. Schon in den Spielzeiten 2010/11, 2012/13, 2017/18 und 2018/19 stand er in Genua an der Seitenlinie. Nun folgt Engagement Nummer fünf.