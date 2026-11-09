Der FC Barcelona kooperiert künftig mit dem brasilianischen Klub Sfera FC. Wie unter anderem ‚UOL Esporte‘ berichtet, haben sich die Katalanen auf eine Zusammenarbeit für fünf Jahre mit dem Verein aus São Paulo geeinigt. Der Deal sieht vor, dass junge Brasilianer in die berühmte La Masia schnuppern und sich beweisen dürfen, um bei Barça vorzuspielen.

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Sollte ein Spieler dauerhaft den Weg zu den Blaugrana finden, würden Sfera einen Teil der Transferrechte behalten und bei einem zukünftigen Wechsel profitieren. Sportdirektor Deco erklärt: „Wir haben in Sfera ein modernes System zur Gewinnung und Ausbildung von Athleten identifiziert, weshalb wir beschlossen haben, diese Allianz zu gründen, die es uns nun ermöglicht, die Talentgewinnung und den Wissensaustausch zu optimieren.“