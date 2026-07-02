Nächster Neuer für Como

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Como 1907 schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Kaiki (23) wechselt per Leihe mit Kaufpflicht von Cruzeiro zum Serie A-Klub.

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