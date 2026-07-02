Nächster Neuer für Como
Como 1907 schlägt erneut auf dem Transfermarkt zu. Kaiki (23) wechselt per Leihe mit Kaufpflicht von Cruzeiro zum Serie A-Klub.
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Como 1907 is pleased to announce that an agreement has been reached for the signing of Brazilian international Kaiki Bruno da Silva from Cruzeiro Esporte Clube.— Como1907 (@Como_1907) July 2, 2026
The 23 year old left back will join the club on loan with an obligation to buy, adding pace, intensity and… pic.twitter.com/iJFgmcUNv4
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