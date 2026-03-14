Bayern geht leer aus: Real-Zugang hat schon unterschrieben

Real Madrid geht ein vielversprechendes Juwel ins Netz. Nach Informationen der ‚Marca‘ hat Victory Okorie (16) bereits einen Vertrag in der spanischen Hauptstadt unterzeichnet.

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Der begehrte Linksverteidiger wechselt aus der Jugendabteilung von Ligarivale Deportivo Alavés zu den Königlichen. In seiner Heimat gilt der spanische U16-Nationalspieler als eines der größten Talente seines Jahrgangs.

Mit seiner Physis und in Anbetracht seines Alters abgeklärten Spielweise soll Okorie auch zahlreiche andere Klubs auf den Plan gerufen haben. Die ‚Marca‘ berichtet, dass der FC Bayern, Borussia Dortmund, der FC Barcelona und Atlético Madrid im Werben um den Jungspund nun aber allesamt in die Röhre gucken.