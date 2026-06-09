„Nur Marketing-Maschine“: Scharfe Kritik an Neymar

Die Nominierung von Neymar ist Giovane Elber ein Dorn im Auge. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ lässt die Legende des FC Bayern kaum ein gutes Haar an seinen 34-jährigen Landsmann: „Eine große Mehrheit forderte die Neymar-Nominierung. Selbst der Staatspräsident mischte sich ein und sprach sich öffentlich für ihn aus. Der Druck auf Ancelotti wurde immer größer, er konnte deshalb nicht anders.“

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Sportlich gesehen gab es Elbers Meinung zufolge aber kaum einen Grund für die Berücksichtigung durch Trainer Carlo Ancelotti: „Es tut mir aber leid, ich hätte ihn nicht nominiert. Vielleicht überrascht Neymar mich und spielt so gut wie vor einigen Jahren. Aber daran glaube ich nicht. Neymar war mal ein Weltklasse-Fußballer, heute ist er nur noch eine Marketing-Maschine.“ Sein Engagement bei Al Hilal in Saudi-Arabien sei lediglich „bezahlter Urlaub“ gewesen. Seit Neymars Rückkehr zum FC Santos sei der Star „oft verletzt“ gewesen, außerdem hatte er „lange keinen Spielrhythmus“.