Nächster Ersatzkandidat: City bereitet Cancelo-Verkauf vor

Für Sergio Gómez (22) ist es eine bittere Karrierephase. Obwohl der ehemalige Dortmunder der einzig verbliebene Linksverteidiger im Kader von Manchester City ist, spielt er in den Plänen von Trainer Pep Guardiola seit Monaten keine Rolle mehr. Gegen den FC Arsenal musste zuletzt sogar Offensivmann Bernardo Silva die linke Seite zumachen.

Ein hausgemachtes Problem, schließlich hat City den auf beiden Seiten einsetzbaren Weltklasse-Mann João Cancelo (28) im Januar zu Bayern München ziehen lassen. Vorerst nur per Leihe, aber die 70-Millionen-Kaufoption spricht dafür, dass sie in Manchester grundsätzlich zu einer dauerhaften Trennung bereit sind. Ein klares Signal, dass im Sommer ein neuer Linksverteidiger seinen Weg ins Etihad Stadium finden soll.

Dimarco würde passen

So scannen Scouts des englischen Meisters den internationalen Markt auf dieser Position. Auf ihrem Radar befindet sich dem Portal ‚90min.com‘ zufolge auch der Italiener Federico Dimarco, Stammspieler bei Inter Mailand und achtfacher Nationalspieler. Der 25-Jährige würde mit seinen technischen Fähigkeiten und seinem Offensiv-Potenzial (acht Scorerpunkte in dieser Saison) durchaus zu City passen.

Wohlgemerkt: Citys Aktivitäten befinden sich in der Scoutingphase – wirklich heiß ist die Spur zu Dimarco, vertraglich bis 2026 an Inter gebunden, noch nicht. Gleiches gilt für Ben Chilwell (26) vom FC Chelsea. Aber es ist eben noch früh im Jahr. Pep und Co. werden in aller Ruhe den Markt sondieren.