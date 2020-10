West Ham holt Benrahma

West Ham United gibt die Verpflichtung von Saïd Benrahma bekannt. Wie die Hammers mitteilen, wird der algerische Flügelspieler für ein Jahr vom FC Brentford ausgeliehen und muss im Anschluss per Kaufpflicht festverpflichtet werden. Laut der ‚BBC‘ fließen dann umgerechnet 22 Millionen Euro zum Zweitligisten, sechs Millionen an erfolgsabhängigen Boni können hinzukommen. Zudem beträgt die Leihgebühr 5,5 Millionen.

Brentford macht mit dem Verkauf ein gutes Geschäft: Im Sommer 2018 musste der englische Zweitligist lediglich 1,7 Millionen Euro an den OGC Nizza für Benrahma überweisen. Bei den Bees entwickelte sich der Rechtsfuß in den vergangenen zwei Spielzeiten zu einem der aufregendsten Akteure der englischen Championship. In 94 Pflichtspielen legte der dribbelstarke Offensivspieler 27 Tore direkt auf und erzielte 30 Treffer selbst.

We are pleased to announce the signing of Algeria international Saïd Benrahma on loan from Brentford ✍️⚒#WelcomeSaid