Mainz-Zukunft: Die Tendenz bei Jenz

Bei Leihspieler Moritz Jenz zeichnet sich eine Entscheidung bezüglich seiner Zukunft bei Mainz 05 ab. Laut dem ‚kicker‘ tendieren die Rheinhessen derzeit dazu, die verankerte Kaufoption über sechs Millionen Euro für den 26-jährigen Innenverteidiger nicht zu ziehen. Damit kehrt Jenz voraussichtlich zum VfL Wolfsburg zurück, wo der Abwehrspieler zwar noch bis 2027 unter Vertrag steht, aber in den Planungen keine Rolle spielt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Mainz zählt der Rechtsfuß zum erweiterten Stammpersonal und bestritt bislang 20 Saisonspiele. Da die 05er nach sieben sieglosen Bundesligaspielen in Folge auf Tabellenplatz sieben abgerutscht sind und damit womöglich die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb verpassen, könnten die sechs Millionen Euro Ablöse zu hoch für den Klub ausfallen. Ob beide Seiten am Ende noch einmal nachverhandeln, bleibt abzuwarten.