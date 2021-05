Zaha: „Habe es verdient, bei einem Topklub zu spielen“

Wilfried Zaha möchte Crystal Palace bei passender Gelegenheit verlassen und sich einem Topklub anschließen. „Ich habe das Gefühl, dass ich eine weitere Chance bei den Topklubs haben kann, denn mein Traum ist es, etwas zu gewinnen. Ich bin gut genug, um da rauszugehen und mich mit den Besten zu messen. Wenn sich die Gelegenheit bietet, würde ich sie nicht ausschlagen, denn ich habe das Gefühl, dass ich es verdient habe“, erklärt der 28-Jährige gegenüber ‚The Face‘. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2023.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Flügelspieler wurde in der Vergangenheit unter anderem mit dem FC Arsenal, dem FC Everton und auch Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Wettbewerbsübergreifend 30 Pflichtspiele bestritt Zaha in der laufenden Spielzeit. Elf Tore und zwei Assists gelangen ihm dabei.