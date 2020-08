Paukenschlag: Hertha schnappt Schalke Schwolow weg

Hertha BSC hat Torhüter Alexander Schwolow vom SC Freiburg verpflichtet. Zuletzt deutete alles darauf hin, dass Schalke 04 den Zuschlag erhält. In Berlin unterschreibt der 28-Jährige langfristig.

„In Alexander Schwolow haben wir einen Torhüter verpflichten können, der genau in unser Anforderungsprofil passt. Er ist mit seinen 28 Jahren erfahren und hat in den vergangenen Jahren gezeigt, auf welchem Niveau er in der Bundesliga spielen kann. Dazu passt er als Typ sehr gut in unseren Kader“, freut sich Hertha-Manager Michael Preetz.

„Jemand, der anpackt“

Schwolow selbst sagt: „Ich bin jemand, der hochmotiviert anpackt, daher gehe ich die neue Aufgabe bei Hertha mit großer Begeisterung an. Ich werde alles dafür tun, damit wir in der neuen Saison möglichst viele positive Schlagzeilen produzieren und den großartigen Fans hier möglichst oft Freude machen.“

Schwolow kommt mit der Erfahrung aus 125 Bundesligaspielen für Freiburg in die Hauptstadt. Dem Vernehmen nach kostet der Schlussmann festgeschriebene acht Millionen Euro Ablöse. Sein Arbeitspapier im Breisgau war noch bis 2022 datiert.