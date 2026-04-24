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Bundesliga

Medien: BVB holt Gladbach-Pfeil

Borussia Dortmund will im Nachwuchssektor zu den besten Adressen in Europa zählen. Nun hat man der heimischen Konkurrenz ein Talent stibitzt.

von Lukas Hörster - Quelle: Ruhr Nachrichten
Ole Book hat gute Laune @Maxppp

Borussia Dortmund hat sich offenbar einen weiteren spannenden Perspektivspieler geschnappt. Wie die ‚Ruhr Nachrichten‘ berichten, kommt Peniel Poba im Sommer von Borussia Mönchengladbach zu Schwarz-Gelb.

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Das vereinsnahe Blatt beschreibt den 17-jährigen Flügel-Pfeil als „mutig, schnell und dribbelstark“. Poba sei zunächst für die U19 eingeplant. Fällig wird lediglich eine schmale Ausbildungsentschädigung an die Fohlen.

Dort absolvierte Poba in der laufenden U17-Saison bislang 20 Spiele, erzielte ein Tor und gab sechs Assists.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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