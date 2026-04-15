Erfolgscoach Iraola in die Bundesliga?

Trotz des zuletzt eingefahrenen 1:0-Erfolgs bei Borussia Dortmund bleibt die Zukunft von Kasper Hjulmand als Cheftrainer von Bayer Leverkusen ungewiss. Wer könnte die Nachfolge übernehmen, sollte der Däne von seinen Aufgaben entbunden werden? Neue Gerüchte ranken sich um einen Premier League-Coach, der im Sommer auf den Trainermarkt kommt.

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Die britischen Portale ‚Talksport‘ und ‚Teamtalk‘ berichten übereinstimmend, dass Andoni Iraola das Interesse der Leverkusener geweckt hat. Der Baske wird den AFC Bournemouth zum Saisonende nach drei erfolgreichen Jahren verlassen, das wurde am gestrigen Dienstag offiziell kommuniziert. Sein dortiger Nachfolger soll Berichten zufolge Marco Rose werden.

Im Anschluss will Iraola, der wie Bayers ehemaliger Erfolgscoach Xabi Alonso der Talentschmiede Antiguoko aus San Sebastian entstammt, den nächsten Karriereschritt gehen. Erfolgt dieser in Leverkusen? Klar ist: Neben Bayer dürften weitere Klubs am 43-Jährigen dran sein. So wird der Ex-Profi auch mit Crystal Palace und Athletic Bilbao, seinem langjährigen Verein als Spieler, in Verbindung gebracht.

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Auch Hürzeler im Bayer-Visier

Neben Iraola tummelt sich derweil ein weiterer Premier League-Trainer weit oben auf Leverkusens Liste. Fabian Hürzeler, aktuell für Brighton & Hove Albion tätig, ist dem Vernehmen nach der Wunschtrainer der Bayer-Bosse. Eine Verpflichtung des früheren St. Pauli-Coaches wäre allerdings deutlich kostspieliger, der 33-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel unter 15 Millionen Euro.

Die Spuren zu den medial ebenfalls unterm Bayer-Kreuz gehandelten Oliver Glasner (Crystal Palace) und Thomas Frank (zuletzt Tottenham Hotspur) sind einem Bericht des ‚kicker‘ zufolge dagegen kalt.