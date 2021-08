Köln leiht Kilian aus

Kurz vor Transferschluss wechselt Luca Kilian den Verein. Der 1. FC Köln leiht den 21-jährigen Innenverteidiger für ein Jahr vom FSV Mainz 05 aus. Zu einer möglichen Kaufoption machen die Klubs keine Angaben.

„Luca ist ein sehr talentierter Innenverteidiger, er ist schnell und spielstark. Wir haben in Paderborn erfolgreich zusammengearbeitet. Ich freue mich, ihn hier zu haben und ihn jetzt beim FC weiterzuentwickeln“, sagt FC-Cheftrainer Steffen Baumgart.

Kilian fügt an: „Der 1. FC Köln ist ein richtig geiler Club, in einer coolen Stadt mit großartigen Fans. Ich mag den Fußball, den der Trainer spielen lassen will. Ich freue mich auf meine neue Aufgabe und will der Mannschaft helfen, erfolgreich zu sein.“

Kilian war 2020 für zwei Millionen Euro vom SC Paderborn nach Mainz gewechselt, wo er sich jedoch sportlich nicht durchsetzen konnte. Mit Baumgart trifft er nun in Köln auf seinen alten Förderer, der dem Abwehr-Talent zu alter Stärke verhelfen soll.