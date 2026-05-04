Erstes Treffen: Guirassy beißt an

Die Zukunft von Serhou Guirassy liegt womöglich nicht bei Borussia Dortmund. Der Torjäger steht zwar noch bis 2028 beim BVB unter Vertrag, wird aber seit geraumer Zeit aktiv von seinen Beratern auf dem Markt platziert. Eine ab Juli gültige Ausstiegsklausel über 35 Millionen Euro vereinfacht einen potenziellen Abschied.

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Laut ‚A Spor‘ kam es kürzlich zu einem Treffen zwischen der Guirassy-Seite und Verantwortlichen von Fenerbahce. Dabei wurde vom türkischen Topklub erneut konkretes Interesse an einer Verpflichtung hinterlegt, gleichzeitig soll auch Guirassy signalisiert haben, sich einen Wechsel zu Fener vorstellen zu können.

Mit der Entlassung von Domenico Tedesco mussten vor einigen Tagen auch Funktionäre der Kanarienvögel ihren Hut nehmen. Bevor die Posten nicht neu besetzt sind, ist wohl nicht mit einem offiziellen Angebot zu rechnen. Die Kaderplanung für die kommende Spielzeit läuft im Hintergrund allerdings weiter, weshalb auch das Treffen mit Guirassys Vertretern anberaumt wurde.