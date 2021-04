Bundesliga-Anfragen für Jung

Der Ex-Leipziger Anthony Jung könnte nach Deutschland zurückkehren. ‚Transfermarkt.de‘ berichtet von Anfragen aus der ersten und zweiten Bundesliga für den 29-jährigen Innenverteidiger von Bröndby IF. Berater Matthias Morys sagt: „Tony spielt eine sehr gute Runde und ist ablösefrei. Da sind natürlich Anfragen da, auch aus Deutschland.“

Jung wäre im Sommer ablösefrei zu haben, sein Vertrag in Dänemark läuft aus. „Grundsätzlich ist momentan noch alles offen, auch dass er bei Bröndby bleibt. Allerdings will er sich aktuell voll auf die verbleibenden Spiele konzentrieren, dann schauen wir weiter“, so Morys.