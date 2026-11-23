Die Debatte um Jamal Musiala nimmt beim FC Bayern kein Ende. Selbstredend waren die irritierenden Aussagen von Teilen der Bayern-Spitze auch bei einem Fanklubtreffen, bei dem auch Sportvorstand Max Eberl anwesend war, Thema: „Für Jamal ist das Wichtigste, dass er Ruhe hat. Weil wir die Überzeugung und den Glauben haben, dass Jamal trotz der Krankheit wieder sein Topniveau erreichen kann. Diese Ruhe geben wir ihm – die ist jetzt gerade nur etwas lauter.“ Die öffentliche Kommunikation der Bayern über den 23-Jährigen wirft durchaus Fragen auf.

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In den vergangenen Tagen mussten Trainer Vincent Kompany und Eberl in der Debatte um Musiala deshalb ordentlich gegensteuern. Eberl zum Zehner: „Das, was ihm passiert ist, kann kein Geld der Welt heilen. Seine Gesundheit ist das Allerwichtigste. Wir alle unterstützen ihn. Wir haben die Rolle, einen Spieler, der Großes geleistet hat und der auch wieder Großes leisten wird, komplett zu unterstützen.“ Erst am gestrigen Sonntag wurde bekannt, dass Musiala einen erneuten Rückschlag erlitten hat.