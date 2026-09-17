Rennen um Albert schon entschieden?
Mathis Albert ist für drei Länder spielberechtigt. Der DFB hat keine guten Karten im Rennen um den Dortmunder.
Borussia Dortmunds Top-Talent Mathis Albert (17) wurde am heutigen Donnerstag erstmals in den Kader der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft berufen. Das Team von Mauricio Pochettino trifft in vier Testspielen auf Peru, Chile, Mexiko und Kanada.
A new cycle commences. 🇺🇸— U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026
Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj
Interessant ist die Albert-Nominierung, weil der junge Außenstürmer auch für Deutschland und Frankreich spielberechtigt wäre. Mit einem Einsatz in den anstehenden Partien wären diese Türen noch nicht zu – das ist erst bei Pflichtspielen der Fall – doch ist es ein weiterer Hinweis auf Alberts Zukunft, denn Deutschland und Frankreich rennt die Zeit davon.
Albert, geboren in Greenville, South Carolina, muss erst fünf Jahre in Deutschland leben, um die Spielerlaubnis für den DFB zu erhalten – das ist erst in zwei Jahren der Fall. Mit Blick auf die jetzige Nominierung für die USA scheint dieses Szenario unrealistisch.
Das BVB-Juwel läuft zudem seit Jahren für die Junioren-Auswahlteams der Amerikaner auf. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde Albert, der im April sein erstes Profispiel für Dortmund absolviert hat, vor der Heim-WM von Pochettino zum Reinschnuppern in den Kader dazugeholt. Dabei habe der US-Coach Albert die heute erfolgte Nominierung in Aussicht gestellt.
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