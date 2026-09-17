Borussia Dortmunds Top-Talent Mathis Albert (17) wurde am heutigen Donnerstag erstmals in den Kader der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft berufen. Das Team von Mauricio Pochettino trifft in vier Testspielen auf Peru, Chile, Mexiko und Kanada.

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A new cycle commences. 🇺🇸



Mauricio Pochettino has called up 28 players for a four-match window in September & October! #USMNT x @ouraring pic.twitter.com/ChaoDynJyj — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) September 17, 2026

Interessant ist die Albert-Nominierung, weil der junge Außenstürmer auch für Deutschland und Frankreich spielberechtigt wäre. Mit einem Einsatz in den anstehenden Partien wären diese Türen noch nicht zu – das ist erst bei Pflichtspielen der Fall – doch ist es ein weiterer Hinweis auf Alberts Zukunft, denn Deutschland und Frankreich rennt die Zeit davon.

Albert, geboren in Greenville, South Carolina, muss erst fünf Jahre in Deutschland leben, um die Spielerlaubnis für den DFB zu erhalten – das ist erst in zwei Jahren der Fall. Mit Blick auf die jetzige Nominierung für die USA scheint dieses Szenario unrealistisch.

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Welchen Spieler hätte Jürgen Klopp auf jeden Fall nominieren sollen? Nicolò Tresoldi (22/FC Brügge) Oliver Baumann (36/TSG Hoffenheim) Deniz Undav (30/VfB Stuttgart) Angelo Stiller (25/VfB Stuttgart) Wael Mohya (17/Borussia Mönchengladbach) Tim Lemperle (24/TSG Hoffenheim) Merlin Röhl (24/FC Everton) Maximilian Beier (23/Borussia Dortmund) Matthias Ginter (32/SC Freiburg) Ein anderer (Kommentare) Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Das BVB-Juwel läuft zudem seit Jahren für die Junioren-Auswahlteams der Amerikaner auf. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde Albert, der im April sein erstes Profispiel für Dortmund absolviert hat, vor der Heim-WM von Pochettino zum Reinschnuppern in den Kader dazugeholt. Dabei habe der US-Coach Albert die heute erfolgte Nominierung in Aussicht gestellt.