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UEFA Nations League

Rennen um Albert schon entschieden?

Mathis Albert ist für drei Länder spielberechtigt. Der DFB hat keine guten Karten im Rennen um den Dortmunder.

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
1 min.
Mathis Albert im Einsatz für die Profis von Borussia Dortmund @Maxppp

Borussia Dortmunds Top-Talent Mathis Albert (17) wurde am heutigen Donnerstag erstmals in den Kader der US-amerikanischen A-Nationalmannschaft berufen. Das Team von Mauricio Pochettino trifft in vier Testspielen auf Peru, Chile, Mexiko und Kanada.

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Interessant ist die Albert-Nominierung, weil der junge Außenstürmer auch für Deutschland und Frankreich spielberechtigt wäre. Mit einem Einsatz in den anstehenden Partien wären diese Türen noch nicht zu – das ist erst bei Pflichtspielen der Fall – doch ist es ein weiterer Hinweis auf Alberts Zukunft, denn Deutschland und Frankreich rennt die Zeit davon.

Albert, geboren in Greenville, South Carolina, muss erst fünf Jahre in Deutschland leben, um die Spielerlaubnis für den DFB zu erhalten – das ist erst in zwei Jahren der Fall. Mit Blick auf die jetzige Nominierung für die USA scheint dieses Szenario unrealistisch.

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Welchen Spieler hätte Jürgen Klopp auf jeden Fall nominieren sollen?
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Das BVB-Juwel läuft zudem seit Jahren für die Junioren-Auswahlteams der Amerikaner auf. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ wurde Albert, der im April sein erstes Profispiel für Dortmund absolviert hat, vor der Heim-WM von Pochettino zum Reinschnuppern in den Kader dazugeholt. Dabei habe der US-Coach Albert die heute erfolgte Nominierung in Aussicht gestellt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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