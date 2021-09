Younes abgetaucht: Eintracht will Trennung

Das Kapitel Amin Younes droht bei Eintracht Frankfurt ein unrühmliches Ende zu nehmen. Wie der ‚hr‘ berichtet, hat der Offensivspieler beim Bundesligisten keine Zukunft mehr, eine Rückkehr in den Spielbetrieb sei mittlerweile nahezu unmöglich. Von einem „endgültigen Bruch“ ist die Rede.

Ohnehin soll Younes für die Eintracht aktuell nicht zu erreichen sein. Der 28-Jährige befinde sich in der Türkei – das dortige Transferfenster hat noch bis Mittwoch geöffnet. Laut der ‚Frankfurter Rundschau‘ ist auch eine Vertragsauflösung denkbar.

Klar ist also: Younes, bis Sommer 2022 von der SSC Neapel ausgeliehen, soll den Verein schnellstmöglich verlassen, das Tischtuch ist zerschnitten. In Oliver Glasners Europa League-Kader wurde Younes am Freitag schon nicht mehr berufen.

Hintergrund: Der achtfache Nationalspieler hatte einen eigentlich schon sichergeglaubten Wechsel zum saudi-arabischen Klub Al-Shabab in letzter Sekunde platzen lassen. Fest eingeplante vier Millionen Euro Ablöse gingen Frankfurt durch die Lappen.

Update (17:17 Uhr): Laut ‚Sport1‘ befindet sich Younes nicht in der Türkei, sondern in Düsseldorf bei seiner Familie. Am morgigen Dienstag soll „ein entscheidendes Gespräch“ mit den Klubverantwortlichen stattfinden. Younes sei verwundert über den kolportierten Trennungswunsch und wolle sich die Begründung der Eintracht anhören.