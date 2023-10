Fortuna: Ginczek-Zukunft noch offen

Fortuna Düsseldorf und Daniel Ginczek haben noch keine Gespräche über den im Sommer auslaufenden Vertrag des Stürmers geführt. „Das wird sich im Laufe der Rückrunde, vielleicht schon im Trainingslager alles ergeben. Ich werde mich auf den Fußball konzentrieren“, so Ginczek im Gespräch mit der ‚Rheinischen Post‘. Der 32-Jährige erklärt: „In Wolfsburg ist mein Vertrag auch ausgelaufen, bevor die Möglichkeit kam, nach Düsseldorf zu wechseln. Ich habe Lust, noch länger hier zu spielen, und würde mich freuen, wenn es irgendwie klappt.“

Beim Tabellensechsten der zweiten Liga kam Ginczek in dieser Saison in allen zehn Pflichtspielen zum Einsatz, häufig als Joker. Einmal konnte sich der Rechtsfuß in die Torschützenliste eintragen. „Irgendwann werden wir uns darüber unterhalten, auch, ob der Verein überhaupt noch mit mir weitermachen will. Erstmal sollen die jungen Spieler alle verlängern, die haben noch ein paar Jahre mehr vor sich“, so Ginczek.