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HSV findet Soumahoro-Abnehmer

von Remo Schatz - Quelle: hsv.de
1 min.
Aboubaka Soumahoro im HSV-Trikot @Maxppp

Der Hamburger SV hat eine Lösung für Aboubaka Soumahoro gefunden. Der französische Innenverteidiger wird für eine Spielzeit in die zweite spanische Liga an RCD Mallorca verliehen, „um weitere Spielpraxis zu sammeln“.

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Der HSV hatte Soumahoro im Februar des vergangenen Jahres vom Paris FC losgeeist, ein Jahr später ging es per Leihe zur AS St. Étienne. Beim zehnfachen französischen Meister kam der 21-Jährige aber nicht zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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