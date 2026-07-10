HSV findet Soumahoro-Abnehmer

Der Hamburger SV hat eine Lösung für Aboubaka Soumahoro gefunden. Der französische Innenverteidiger wird für eine Spielzeit in die zweite spanische Liga an RCD Mallorca verliehen, „um weitere Spielpraxis zu sammeln“.

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𝑶𝒏 𝒚 𝒗𝒂, Abou! 🇫🇷👋



Aboubaka #Soumahoro verbringt die kommende Saison 2026/27 auf Leihbasis bei @RCD_Mallorca in der zweiten spanischen Liga, um weitere Spielpraxis zu sammeln. 🤝🇪🇸



Wir wünschen dir für die Saison alles Gute und viel Erfolg, lieber Abou! 🔥



Alle Infos 👉… pic.twitter.com/YZvn0gA21K — Hamburger SV (@HSV) July 10, 2026

Der HSV hatte Soumahoro im Februar des vergangenen Jahres vom Paris FC losgeeist, ein Jahr später ging es per Leihe zur AS St. Étienne. Beim zehnfachen französischen Meister kam der 21-Jährige aber nicht zum Einsatz.