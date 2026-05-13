Real-Flirt Rodri kurz vor Unterschrift

Rodri bleibt Manchester City wohl noch etwas länger erhalten. Laut Transferexperte Matteo Moretto steht der Mittelfeldspieler kurz davor, seinen 2027 auslaufenden Vertrag bei den Skyblues zu verlängern. Der englische Tabellenzweite verhandelt seit Wochen mit dem Ballon d’Or-Sieger von 2024.

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Dieser hatte in den vergangenen Monaten immer mal wieder mit einem Wechsel in seine Heimatstadt Madrid zu Real kokettiert. Doch die Königlichen haben laut Bericht bis dato noch keinen offiziellen Schritt in Richtung eines Transfers gemacht. City habe dagegen in den vergangenen Wochen den Prozess beschleunigt, um Rodri „mindestens ein Jahr länger in der Premier League zu halten“.