David Raya und der FC Arsenal setzen die erfolgreiche Zusammenarbeit fort. ‚The Athletic‘ berichtet, dass beide Parteien eine grundsätzliche Einigung über eine langfristige Vertragsverlängerung erzielt haben. Rayas aktueller Kontrakt ist bis 2028 gültig.

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Der spanische Nationalkeeper steht seit 2023 für die Gunners im Tor. Raya zeigt oft starke Leistungen, in den vergangenen drei Jahren wurde er als bester Torhüter der Premier League ausgezeichnet. Dementsprechend hatte der 31-Jährige großen Anteil am Gewinn der Meisterschaft in der zurückliegenden Spielzeit.