St. Pauli vor Hartel-Verpflichtung

Der FC St. Pauli holt sich offenbar zeitnah Verstärkung aus der Bundesliga an Bord. Laut der ‚Bild‘ steht der Kiezklub unmittelbar vor der Verpflichtung von Marcel Hartel von Arminia Bielefeld. Der Boulevardzeitung zufolge fließen 350.000 Euro als Ablöse für den 25-jährigen Mittelfeldspieler.

Bei den Ostwestfalen wäre Hartels Vertrag nächsten Sommer ausgelaufen. Im Oberhaus konnte der gebürtige Kölner nicht an seine Premierensaison in der 2. Liga anknüpfen. Null Scorerpunkte steuerte Hartel in 22 Bundesligapartien bei, im Unterhaus gelangen ihm dagegen in der Spielzeit 2019/20 noch 13 Assists in 33 Pflichtspielen.