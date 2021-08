Schottland weitet Clarke-Vertrag aus

Steve Clarke wird die schottische Nationalmannschaft auch über die WM 2022 in Katar hinaus betreuen. Wie der Verband mitteilt, wurde der Vertrag des 57-Jährigen um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Seit Mai 2019 steht Clarke an der Seitenlinie der Bravehearts.

Building on the EUROs.



Steve Clarke has agreed a contract extension and will lead the Men's National Team through our EURO 2024 qualifying campaign.