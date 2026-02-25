FC Bayern: Zwei neue Transfer-Spuren bei Kim

Schritt für Schritt zurrt der FC Bayern seine Personalentscheidungen für die kommende Saison fest. Die wichtigsten Verlängerungen sind eingetütet, nun gilt es, den Kader für die Zukunft umzubauen. Dabei steht die Defensive im Fokus und vor allem die Personalie Min-jae Kim (29).

Der Südkoreaner ist bereits seit Monaten ein Abgangskandidat, zeigt allerdings offenbar wenig Bereitschaft, seinen gut dotierten Vertrag beim Rekordmeister aufzugeben. Die Münchner dürften daher vor allem hoffen, dass das richtige Angebot den Innenverteidiger umstimmt. Laut ‚tz‘ gibt es zwei neue Optionen.

Demnach wittert ein Duo aus der Süper Lig ihre Chance und möchte den 75-fachen Nationalspieler gerne verpflichten. Dieser war in der Spielzeit 2021/22 bereits für Fenerbahce aufgelaufen, nun kämpfen offenbar die Stadtrivalen Besiktas und Galatasaray um die Gunst des harten Zweikämpfers.

Spuren auch nach London und Mailand

Die Scouts beider Klubs sollen Kim, der noch bis 2028 bei den Bayern unter Vertrag steht, im Winter bereits mehrfach empfohlen haben. Neben den beiden Istanbuler Klubs sind dem Vernehmen nach auch weiterhin der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und der AC Mailand an Kim interessiert.