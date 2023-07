Wegen Kane: Bayern-Boss sagt Asienreise ab

Der Transferpoker um Harry Kane geht in die entscheidende Phase. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat sich Jan-Christian Dreesen aus diesem Grund dazu entschieden, nicht an der am heutigen Montag startenden Asienreise des Klubs teilzunehmen. Der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern wolle stattdessen in München bleiben, um zum Ende der Woche in eine neue Verhandlungsrunde mit Daniel Levy, Vorstandschef von Tottenham Hotspur, zu gehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im bislang vergeblichen Werben der Bayern um Kane gab es jüngst neue Entwicklungen. Englischen Medienberichten zufolge hat Klubeigentümer Joe Lewis die Verantwortlichen der Spurs um Levy angewiesen, Kane in diesem Sommer zu verkaufen und keinen ablösefreien Abgang 2024 zu riskieren. Der Stürmer lehnt eine Verlängerung bei seinem Heimatklub ab. Das spielt den Münchnern in die Karten, die nun offensichtlich in Person von Dreesen reagieren.

Lese-Tipp

FC Bayern: Kuriose Kane-Klausel?