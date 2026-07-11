Milan forciert Doué-Deal

Der AC Mailand drückt im Werben um Guéla Doué aufs Gaspedal. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, steht der 23-Jährige bei den Rossoneri ganz oben auf der Wunschliste. Nach den Verpflichtungen von Gonçalo Ramos (25) und Mario Gila (25) planen die Mailänder, als Nächstes die rechte Außenbahn zu verstärken. Der Bruder von Désiré Doué (21) war bereits im vergangenen Sommer ein Thema im San Siro, damals scheiterte ein Wechsel jedoch an der hohen Ablöseforderung von Racing Straßburg.

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Doué liegt dem Bericht zufolge bereits ein unterschriftsreifer Fünfjahresvertrag vor, der ihm ein jährliches Grundsalär von 2,5 Millionen Euro plus erfolgsabhängige Boni einbringen soll. Eine Einigung mit den Franzosen steht derzeit allerdings noch aus. Sollte der Deal platzen, würde sich der Fokus auf Rafik Belghali (24) von Hellas Verona richten. Zudem könnte Inter Mailand dem Stadtrivalen noch in die Quere kommen: Der amtierende Meister sieht den Rechtsverteidiger als potenziellen Nachfolger für den zu Real Madrid abgewanderten Denzel Dumfries (30).