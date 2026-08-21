Großes Transferplus: Werder verkauft Coulibaly
Karim Coulibaly kehrt der Bundesliga nach einer starken Debütsaison den Rücken. Werder Bremen lässt den hoch veranlagten Innenverteidiger in Richtung Racing Straßburg ziehen.
Karim Coulibaly (19) lässt das Kapitel Werder Bremen hinter sich. Racing Straßburg, das Farmteam des FC Chelsea, sichert sich die Dienste des hoch gehandelten Innenverteidigers. Von den Franzosen wird der Linksfuß mit einem bis 2031 datierten Arbeitspapier ausgestattet.
Coulibaly reifte in der vergangenen Bundesliga-Spielzeit zum Stammspieler. Zwischenzeitlich wurde der deutsche U21-Nationalspieler mit Topklubs wie Chelsea und Paris St. Germain in Verbindung gebracht, nach einer durchwachsenen Rückrunde kühlte das Interesse aber ab.
𝒟𝑒𝓈 𝒽𝒾𝓈𝓉𝑜𝒾𝓇𝑒𝓈 𝒹𝒾𝒻𝒻𝑒́𝓇𝑒𝓃𝓉𝑒𝓈…— Racing Club de Strasbourg Alsace (@RCSA) August 21, 2026
𝑼𝒏 𝒎𝒆̂𝒎𝒆 𝒄𝒉𝒆𝒎𝒊𝒏 💙
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Werder darf sich nun trotzdem über einen Geldregen freuen. Die Sockelablöse für den Jungspund, der 2024 ablösefrei vom Hamburger SV gekommen war, beläuft sich dem Vernehmen nach auf 20 Millionen Euro. Anders als zunächst angenommen werden allerdings keine weiteren Boni fällig. Stattdessen wurde eine zehnprozentige Weiterverkaufsbeteiligung ausgemacht.
Inwiefern ein Teil der eingenommenen Summe direkt in frisches Personal investiert werden kann, bleibt angesichts der finanziell angespannten Situation der Grün-Weißen abzuwarten. Ganz oben auf der Wunschliste steht Ex-Leihspieler Cameron Puertas (28/Al Qadsiah). Eine andere Spur führt zu Batista Mendy (26/Trabzonspor).
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