Zwei Spieler gegen Bayern suspendiert

Im Vorfeld zum Spiel gegen den FC Bayern (18:30 Uhr) ließ Dieter Hecking verlauten, dass er zwei Spieler aus disziplinarischen Gründen aus dem Kader gestrichen hat. Am Mikrofon bei ‚Sky‘ erklärte der Cheftrainer des VfL Wolfsburg zum Fehlen von Kevin Paredes (23) und Mohamed Amoura (26): „Es gibt in solchen Situationen keine zwei Meinungen: Die Disziplin muss da sein, und die war nicht da in dem einen Moment im Training.“

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Offenbar sind die beiden Profis der Wölfe während einer Übungseinheit aneinandergeraten. Im wichtigen Spiel gegen den deutschen Rekordmeister sind die Streithähne deshalb nicht mit von der Partie: „Dann müssen sie mit der Konsequenz leben. Damit ist das Thema auch schon wieder erledigt.“