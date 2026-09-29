Como 1907 muss kurz- bis mittelfristig wohl um Cesc Fàbregas bangen. Wie Transferjournalist Gianluca Di Marzio im Interview bei ‚Betarades‘ enthüllt, ist im Vertrag des spanischen Coaches eine besondere Ausstiegsklausel verankert. Diese gelte für den FC Arsenal, den FC Chelsea und den FC Barcelona. Die Ex-Klubs des einstigen Mittelfeldregisseurs müssten auch nicht zu tief in die Tasche greifen, die potenzielle Ablöse sei „symbolisch“, um Fàbregas bei einem vorliegenden Angebot einen Abgang zu erleichtern.

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Im vergangenen Sommer gab es dem Vernehmen nach einige Anfragen aus der Serie A für Fàbregas. Auch bei Manchester City, Real Madrid, RB Leipzig oder Bayer Leverkusen wurde der erfolgreiche Übungsleiter schon gehandelt. Bei Barça steht der 39-Jährige längst auf der Shortlist, um möglicherweise Hansi Flick abzulösen, sollten sich die Wege mit dem Deutschen in Zukunft trennen. Flick hatte im Rahmen seiner Vertragsverlängerung bis 2028 erwähnt, dass es sein letzter Kontrakt als Trainer im Profigeschäft sein könnte.