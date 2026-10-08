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Bundesliga

Musiala ist zurück

von Tom Steinmetzler - Quelle: fcbayern.com
1 min.
Jamal Musiala beim Warm-Up @Maxppp

Jamal Musiala ist nach seiner Verletzung auf den Trainingsplatz zurückgekehrt. Wie der FC Bayern München offiziell mitteilt, hat der offensive Mittelfeldspieler bereits ein Lauftraining mit Richtungswechseln und erste Übungen mit dem Ball absolviert. Musiala hatte sich beim Aufwärmen vor dem Nations League-Spiel gegen die Niederlande (1:1) einen Muskelfaserriss im rechten Oberschenkel zugezogen.

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Der 23-Jährige hatte in der Vergangenheit schon öfter mit Verletzungen zu kämpfen. In der vergangenen Saison setzte ihn ein Wadenbeinbruch die gesamte Hinrunde außer Gefecht. In der laufenden Spielzeit kam Musiala viermal für den Rekordmeister zum Einsatz und konnte dabei zwei Treffer sowie einen Assist beisteuern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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