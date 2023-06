Deutschland zeigt Moral | Eine Top-Note, zwei Graupen

Im für Hansi Flick durchaus ungewohnten 3-5-2-System ging die deutsche Mannschaft die Partie an. Ziel war es, das Aufbauspiel der Ukrainer früh und breit zu stören. Das gelang zu Beginn sehr gut. Nach eklatantem Fehlpass von Mykhaylo Mudryk stand Niclas Füllkrug nach wenigen Minuten frei vorm Tor, verzog allerdings knapp. Schon in der sechsten Minute dann das 1:0 durch Rechtsverteidiger Marius Wolf.

Auch im Anschluss war Deutschland am Drücker, ließ aber gute Möglichkeiten ungenutzt. Wenig später stand es dann nach zwei individuellen Patzern 1:2. So recht wusste wieder niemand, wie das passieren konnte, spiegelte aber die Auftritte der vergangenen Monate eins zu eins wider. So ging es mit diesem Ergebnis in die Pause, auch weil Leroy Sané in der Nachspielzeit der ersten Hälfte noch einen Freistoß an die Unterkante der Latte zimmerte.

Erst fahrlässig, dann zielstrebig

Hälfte zwei begann dann weniger dynamisch und zielstrebig als die noch die erste. Wirklich gefährlich wurde es kaum, dafür traf die Ukraine nach erneut schwerem Patzer des indisponierten Julian Brandt.

Besser wurde es erst wieder, als Flick das Experiment Fünferkette beendete und auf die erprobte Viererkette umstellte. Der eingewechselte Jamal Musiala setzte zu einigen gefährlichen Dribblings an. Größere Chancen durch Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Sané waren die Folge. Erst sieben Minuten vor Schluss fiel allerdings der zu diesem Zeitpunkt verdiente Anschlusstreffer durch Havertz.

Danach war das DFB-Team sehr bemüht, der drohenden Niederlage doch noch von der Schippe zu springen und erarbeitete sich dank des sehr auffälligen Musiala weitere Gelegenheiten. Dass diese Bemühungen am Ende durch Joshua Kimmichs Ausgleich noch belohnt wurden, war dann doch anders als in so vielen Partien der jüngeren Länderspielgeschichte.

Torfolge

1:0 Füllkrug (6.): In der Zentrale kommt Kimmich an den Ball und sieht auf der rechten Seite den durchgestarteten Wolf. Der nimmt den Ball nach innen mit, macht noch einen Haken und zieht mit links ab. Abgefälscht von Füllkrug landet der Ball im Netz, der Treffer wird am Ende wohl dem Bremer gutgeschrieben.

1:1 Tsygankov (19.): Schlampiges Abspiel von Brandt im vorderen Drittel. Dann schaltet die Ukraine schnell um. Rechtsaußen hat Tymchyk zu viel Platz und steckt durch auf Tsygankov, der mit seinem platzierten Abschluss Trapp keine Chance lässt.

1:2 Mudryk (23.): Zweiter Angriff, zweites Tor. Im Aufbauspiel lässt sich Raum den Ball abluchsen. Dann geht es schnell. Über die rechte Seite kommt der Ball nach innen, dort lässt Dovbyk für Mudryk durch. Dessen Schuss fälscht Rüdiger noch entscheidend ab.

1:3 Tsygankov (56.): Zweiter dicker Fehler von Brandt. Halbhoch drischt der BVB-Profi dem im eigenen Strafraum postierten Ginter den Ball vor den Körper. Der verliert das Leder beim Versuch, die Situation noch zu retten. Dovbyk bedankt sich und legt quer zu Tsygankov, der nur noch ins leere Tor einschieben braucht.

2:3 Havertz (83.): Anschlusstor durch Havertz. Ein langer Ball von Rüdiger landet auf dem Kopf des Chelsea-Spielers. Die ukrainische Abwehr verliert die Orientierung, Havertz hingegen nicht. Überlegt schiebt er den schwierigen zweiten Ball mit rechts an Trubin vorbei.

3:3 Kimmich (90.): Wieder eine Einzelleistung von Havertz. Nach Flanke von Henrichs macht der ehemaliger Leverkusener den Ball gut fest, dreht sich einmal und wird von Sobol gelegt. Den fälligen Elfer verwandelt Kimmich mithilfe des Innenpfostens.

Die Noten für die deutsche Elf

Eingewechselt:

46‘ Klostermann (6,7) für Schlotterbeck

46‘ Havertz (8,3) für Füllkrug

62‘ Hofmann (6,2) für Wolf

62‘ Musiala (7,8) für Goretzka

71‘ Henrichs für Raum

71‘ Wirtz für Brandt