Baumann lässt Harnik-Zukunft offen

Frank Baumann will sich noch nicht festlegen, wie es mit Martin Harnik beim SV Werder Bremen weitergeht. „Wie seine Zukunft bei Werder aussieht, kann ich noch nicht sagen. Darüber werden wir in den nächsten Wochen sprechen“, sagte Baumann auf der heutigen Pressekonferenz. Harnik kehrt nach der verpassten Relegation des Hamburger SV an die Weser zurück. Der Österreicher, der seit heute wieder offiziell Werder-Spieler ist, besitzt noch einen Vertrag bis 2021.

In der abgelaufenen Saison konnte der 33-Jährige mit seiner Leistung beim HSV nicht überzeugen. In 23 Einsätzen erzielte er lediglich drei Tore für die Hanseaten. Zudem würde der Verbleib von Florian Kohfeldt ein erneutes Engagement bei den Grün-Weißen erschweren. In der Vergangenheit hatte ihn der Cheftrainer aussortiert.