Ex-Dortmunder Maatsen hat unterschrieben

Ian Maatsen verschreibt Aston Villa seine Zukunft. Der 24-jährige Linksverteidiger hat laut Fabrizio Romano seine Unterschrift unter einen neuen bis 2032 datierten Vertrag beim Premier League-Klub gesetzt. Sein bisheriges Arbeitspapier lief bis 2030.

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Vor rund zweieinhalb Jahren war Maatsen für 44,5 Millionen Euro vom FC Chelsea nach Birmingham gewechselt. Genau 100 Einsätze bestritt der Niederländer (ein A-Länderspiel) bislang im Trikot der Villans. Bekannt ist Maatsen auch aus der Bundesliga, in der Rückrunde der Saison 2023/24 machte er als Leihprofi bei Borussia Dortmund mit ansprechenden Leistungen auf sich aufmerksam.