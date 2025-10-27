Werder-Zukunft offen: Pieper sammelt Argumente

Peter Niemeyer hat sich zur Zukunft von Amos Pieper geäußert. „Völlig unabhängig von den guten Leistungen zuletzt, haben wir eine hohe Wertschätzung für Amos. Wir führen Gespräche, auch über die Zukunft. Das geschieht aber alles intern. Amos weiß, was er an uns hat, und wir wissen, was wir an ihm haben“, sagt Werder Bremens Leiter Profifußball gegenüber der ‚Bild‘.

Piepers Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Beim 1:0-Sieg gegen Union Berlin am Freitag stand der 27-Jährige wegen der personellen Lage zum zweiten Mal in Folge in der Startelf. Der Rechtsfuß nutzte seine Chance eindrucksvoll und verdiente sich mit seiner starken Leistung einen Platz in der FT-Topelf des Spieltags. „Es fühlt sich mit den Jungs sehr, sehr gut an. Das ist nicht selbstverständlich. Es ist wunderschön, für Werder Bremen zu spielen“, schwärmt Pieper.