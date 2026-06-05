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2. Bundesliga

Magdeburg findet Hugonet-Nachfolger

von Daniel del Federico - Quelle: Gianluca Di Marzio
1 min.
Anselmo García MacNulty im Einsatz für Zwolle @Maxppp

Der 1. FC Magdeburg steht kurz vor der Verpflichtung von Anselmo García MacNulty. Wie Gianluca Di Marzio berichtet, hat der FCM dem 23-Jährigen ein lukratives Angebot unterbreitet. Da der Vertrag des Innenverteidigers bei PEC Zwolle ausläuft, wird keine Ablöse fällig. Die Elbstädter stechen damit im Werben um den Defensivmann unter anderem den FC Venedig aus.

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Der Innenverteidiger soll in Magdeburg Jean Hugonet (26) ersetzen, der in diesem Sommer den Schritt zu Hannover 96 geht. García MacNulty wechselte 2023 ablösefrei vom VfL Wolfsburg in die Eredivisie, wo er seitdem 101 Pflichtspiele absolvierte. Für die Profis der Wölfe kam er zuvor nie zum Einsatz.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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