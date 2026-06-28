Ex-Gladbacher findet neuen Klub

Valentino Lazaro steht vor einem Wechsel in die UAE Pro League. Wie ‚Tuttomercatoweb.com‘ berichtet, wird der 30-Jährige den FC Turin mit dem Ablaufen seines Vertrags Ende des Monats verlassen und sich Al-Ain in den Vereinigten Arabischen Emiraten anschließen.

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Zwischenzeitlich war der ehemalige Spieler von Borussia Mönchengladbach und Hertha BSC mit einem Engagement in Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden, dies soll nun jedoch kein Thema mehr sein. Die offizielle Verkündung des Al-Ain-Transfers steht demzufolge unmittelbar bevor.