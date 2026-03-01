PSG wollte Hazard jedes Jahr

Für Eden Hazard stand die Tür zu Paris St. Germain stets offen. In der YouTube-Show von Julien Cazarre erzählt der 35-jährige Ex-Profi: „Als ich Lille verließ, sagte ich mir, dass ich nicht nach Frankreich zurückkehren würde, um für einen anderen Verein zu spielen.“ Es habe trotzdem jedes Jahr neue Versuche von PSG und sogar Klubchef Nasser Al-Khelaifi persönlich gegeben, ihn mit großzügigen Angeboten in die Stadt der Liebe zu lotsen.

Aus Loyalität zum OSC Lille kam das für den Belgier aber nie in Fragen. „Wäre ich jemals zurückgekehrt, dann für Lille, um dort meine Karriere zu beenden“, so der technisch versierte Dribbler. „Es hätte viel Geld gegeben“, erläutert Hazard, „allerdings war es mein Traum, zu Real Madrid zu gehen. Nicht erst zu PSG und dann nach Madrid.“