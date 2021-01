FC Barcelona: Messi lässt Taten folgen

Lionel Messi machte den Fans des FC Barcelona schon rund um das Weihnachtsfest Hoffnungen auf ein besseres 2021. „Ich bin sehr motiviert und voller Vorfreude, was die Herausforderungen angeht, die vor uns liegen“, so die Worte des Argentiniers zum damaligen Zeitpunkt. Einige Wochen später bleibt festzustellen: Messi schoss nicht mit Platzpatronen. Oder wie die ‚Sport‘ titelt: „Wenn Messi will, dann kann Barça“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Vier Tore und eine Vorlage lieferte der 33-Jährige in den ersten drei Partien des neuen Jahres. Am gestrigen Samstag beim 4:0-Auswärtssieg gegen den FC Granada traf Messi zunächst mit einem sehenswerten Schlenzer in den Winkel und legte später noch einen raffiniert direkt verwandelten Freistoß hinterher.

Barça klettert damit nach drei Siegen in Serie auf Rang drei und befindet sich wieder in Schlagdistanz zur Tabellenspitze. Was Ronald Koeman und Co. neben Messis ansteigender Formkurve zudem Hoffnung machen wird: La Pula lächelt wieder. Und so steigen auch die Chancen auf eine Vertragsverlängerung mit der Vereinsikone.