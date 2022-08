Hertha: Rogel kommt sofort

Hertha BSC kann Agustín Rogel (24) schon in der Hinrunde einsetzen. Nach ‚Sky‘-Informationen schnappen sich die Berliner den Innenverteidiger aus Uruguay noch in dieser Sommer-Transferperiode. Den Medizincheck wird Rogel am morgigen Dienstag absolvieren.

500.000 Euro Ablöse fließen ein halbes Jahr vor Vertragsende nach Argentinien auf das Konto von Estudiantes de La Plata. Rogel füllt die inzwischen stark reduzierte Abwehrzentrale der Hertha auf.