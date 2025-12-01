Leipzig: Baku fällt aus

Ridle Baku steht RB Leipzig vorerst nicht zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger hat sich laut Vereinsangaben am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Zur genauen Ausfalldauer äußert sich RB nicht.

Baku stand in dieser Saison in allen 14 Pflichtspielen in der Leipziger Startelf. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft 2027 aus, Gespräche über eine Verlängerung sollen Anfang des kommenden Jahres aufgenommen werden.