Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Leipzig: Baku fällt aus

von David Hamza
Ridle Baku läuft @Maxppp

Ridle Baku steht RB Leipzig vorerst nicht zur Verfügung. Der Rechtsverteidiger hat sich laut Vereinsangaben am Freitag gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) eine Sprunggelenksverletzung zugezogen. Zur genauen Ausfalldauer äußert sich RB nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Baku stand in dieser Saison in allen 14 Pflichtspielen in der Leipziger Startelf. Der Vertrag des 27-Jährigen läuft 2027 aus, Gespräche über eine Verlängerung sollen Anfang des kommenden Jahres aufgenommen werden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
RB Leipzig
Ridle Baku

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
RB Leipzig Logo RB Leipzig
Ridle Baku Ridle Baku
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert