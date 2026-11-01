Deutscher Serie A-Coach vor dem Aus

Kosta Runjaic droht die Entlassung bei Udinese Calcio. Laut ‚Sky Italia‘ könnten die Tage des deutschen Übungsleiters nach der gestrigen 2:5-Pleite gegen die AS Rom gezählt sein. Aktuell belegt Udinese mit nur fünf Punkten aus zehn Spielen den vorletzten Tabellenplatz in der Serie A.

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Seit Sommer 2024 steht Runjaic bei den Italienern an der Seitenlinie. Zuvor war der 55-Jährige unter anderem in Deutschland für Darmstadt 98, den MSV Duisburg, den 1. FC Kaiserslautern und 1860 München tätig. Als mögliche Nachfolger in Udine nennt ‚Sky Italia‘ Roberto D’Aversa und Paolo Zanetti.