FC Bayern: Klare Tendenz bei Tolisso

Beim FC Bayern plant man die Zukunft offenbar mit Corentin Tolisso. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, geht die Tendenz zu einem Verbleib. Hintergrund sei neben der Torgefährlichkeit des 26-jährigen Mittelfeldspielers vor allem der nahende Thiago-Abschied. Den spanischen Ballstreichler zieht es aller Voraussicht nach zum FC Liverpool.

Vor allem Klubs aus der Premier League hatten Tolisso zuletzt ins Visier genommen. Und auch der Rechtsfuß war nicht abgeneigt, eine neue Herausforderung in England anzunehmen. Nun, da ein Platz im dicht besiedelten Bayern-Mittelfeld frei wird, winken aber mehr Einsatzzeiten. „Ich sehe meine Zukunft bei den Bayern. Das ist einer der besten Klubs der Welt, wenn nicht sogar der beste. Ich konnte mit dem Trainer sprechen und weiß, dass er auf mich zählt“, sagte er erst am Wochenende in der ‚L'Équipe‘.

In der gerade auslaufenden Saison war Tolisso kein Faktor. Lediglich 13 Bundesliga-Einsätze sammelte der 21-fache Nationalspieler. Seit dem Restart setzt ihn eine Knöchelverletzung außer Gefecht. Von Tolissos grundlegendem Potenzial ist man an der Säbener Straße aber offenbar weiterhin überzeugt. Alles andere wäre auch ein Eingeständnis, dass die 2017 investierten 40 Millionen Euro nicht gerechtfertigt waren.