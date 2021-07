England „unverzeihlich“ | „Es läuft gut“ mit Messi

England kämpft mit Finalfolgen

Nach der bitteren Finalniederlage gegen Italien (1:2 n.E.) muss England feststellen, dass der verpasste EM-Titel nicht die größte Sorge im Land ist. „Das hässliche Gesicht des Fußballs ist zurück“, schreibt der ‚Mirror‘ und geht auf die rassistischen Beleidigungen gegen Jadon Sancho, Marcus Rashford und Bukayo Saka nach den vergebenen Elfmetern ein. Auch die gewalttätigen Ausschreitungen werden thematisiert. Die Beleidigungen gegen einige englische Spieler nennt Gareth Southgate „unverzeihlich“. Sein Zitat ziert das Deckblatt des ‚Daily Express‘. Die ‚Sun‘ fordert nun „eine Nation vereint gegen Rassismus“. Die Vorkommnisse im Mutterland des Fußballs könnten auch in sportlicher Sicht weitreichende Konsequenzen haben. England befindet sich nämlich noch im Rennen um die Austragung der WM 2030 – Werbung für den Zuschlag haben sie definitiv nicht machen können.

Varane & Mbappé mit gleicher Taktik

Ein Transfer von Raphaël Varane zu Manchester United könnte in diesem Sommer tatsächlich über die Bühne gehen. Gemäß Informationen der ‚Manchester Evening News‘ sollen sich die involvierten Parteien immer weiter annähern. Der Innenverteidiger soll laut ‚Marca‘ die „gleiche Taktik verfolgen“ wie sein Landsmann Kylian Mbappé von Paris St. Germain. Beide Spieler lehnen Vertragsverlängerungen strikt ab. Ihre Verträge laufen 2022 aus. Damit setzen sie ihre Klubs unter Druck, denn ablösefrei wollen weder Real noch PSG ihre Spieler verlieren.

„Es läuft gut“ bei Messi

Zum Trainingsstart beim FC Barcelona kündigte sich Präsident Joan Laporta an. Für die Spieler der Katalanen sollte es einen Ausblick auf die Pläne des Klubs und die anstehende Saison geben. Die Anweisung von oberster Stelle lautete: „Wir müssen wieder Titel holen“, wie die ‚Sport‘ zitiert. Zusätzlich gab es ein Update zu Lionel Messi. „Es läuft gut“, ließ der Präsident seine Angestellten wissen. Man sei „in der Lage“ den frisch gebackenen Copa América-Gewinner wieder an Bord zu holen, so Laporta.