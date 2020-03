Werner traut sich Topklub zu – im Keïta-Modell?

Manchester United und der FC Barcelona sollen die Fährte aufgenommen haben. Die heißeste Spur in Sachen Timo Werner führt aber weiterhin zum FC Liverpool. Auch wenn noch kein konkretes Angebot der Reds vorliegt, ist das Interesse des amtierenden Champions League-Siegers verbrieft. An Werner selbst würde der Wechsel wohl nicht scheitern.

Selbstbewusst sagt der 24-Jährige bei ‚Sky ‘: „Ich denke schon, dass ich das Potenzial habe, in einer großen Mannschaft spielen zu können.“ Gleichzeitig ist sich Werner bewusst, dass es eine große Herausforderung wäre, sich bei einem Klub wie dem FC Liverpool durchzusetzen: „Nur ich glaube, dass es dann nochmal andere Abläufe gibt, weil dann der Druck nochmal viel größer ist.“

Keïta als Vorbild oder abschreckendes Beispiel?

Schon im Sommer ist der 29-fache Nationalspieler per Ausstiegsklausel zu haben. Laut ‚Bild‘ wäre es denkbar, dass Liverpool sich den Zuschlag per Klausel sichert, Werner aber ein weiteres Jahr als Leihspieler in Leipzig bleibt. Auf ein ähnliches Modell einigten sich beide Vereine bereits beim Wechsel von Naby Keïta. Den 25-jährigen Mittelfeldspieler sicherte sich Liverpool im Sommer 2017. Erst ein Jahr später erfolgte dann aber der Umzug nach England.

Keïta könnte Werner aber auch als mahnendes Beispiel dienen. Denn der in Leipzig überragende Sechser hat an der Anfield Road bis heute nicht den dauerhaften Sprung in die erste Elf geschafft.