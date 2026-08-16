M’gladbach: Die Kandidaten für das Elvedi-Erbe

Elf Jahre nach seiner Ankunft steht Nico Elvedi vor dem Abschied von Borussia Mönchengladbach. Den Schweizer Innenverteidiger zieht es zu Leeds United in die Premier League. Ein Jahr vor Vertragsende winken den Fohlen zehn Millionen Euro Ablöse.

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Das Geld soll in einen Nachfolger investiert werden. Die ‚Bild‘ bringt vier Kandidaten mit den Borussen in Verbindung. Einer von ihnen: Ko Itakura (29/Ajax Amsterdam). Der Japaner wurde schon in der Vergangenheit als Topfavorit für das Elvedi-Erbe gehandelt und kennt die Fohlenelf bestens – zwischen 2022 und 2025 war er für Gladbach aktiv. Die ‚Bild‘ prognostiziert jedoch, dass eine Rückholaktion finanziell schwer umzusetzen sein könnte.

Gleiches gelte für Ex-Unioner Diogo Leite (27), der seit Juli vereinslos ist. Der Portugiese sondiert dem Bericht zufolge den Markt und soll bereits andere Angebote vorliegen haben, bei denen die Borussen wahrscheinlich nicht mithalten können.

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Laut ‚Bild‘ ebenfalls Kandidaten: Phil Neumann (29) – in Deutschland für Schalke 04, den FC Ingolstadt, Holstein Kiel und Hannover 96 aktiv – der seit 2025 für Birmingham City in der zweiten englischen Liga am Ball ist. Und der zehnmalige Schweizer U21-Nationalspieler Roggerio Nyakossi (22), der seit eineinhalb Jahren in Belgien bei OH Leuven unter Vertrag steht.