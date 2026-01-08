Menü Suche
46 Millionen: Nächster Interessent für Guéhi

von Dominik Sandler - Quelle: Express | The Mirror
Marc Guéhi im Einsatz für England @Maxppp

Der Transferpoker um Marc Guéhi von Crystal Palace spitzt sich weiter zu. Wie der ‚Express‘ berichtet, ist auch der FC Arsenal wieder ins Rennen eingestiegen, um den 25-jährigen Engländer im Sommer ablösefrei zu verpflichten. Derweil drückt laut dem ‚Mirror‘ Manchester City weiter aufs Gaspedal, um Guéhi noch im Januar ins Etihad Stadium zu holen. Palace soll dafür bis zu 46 Millionen Euro Ablöse verlangen.

Eine solche Summe wäre angesichts der übrigen Vertragslaufzeit von sechs Monaten bemerkenswert. Die Skyblues benötigen nach den Ausfällen von Josko Gvardiol (23) und Rúben Dias (28) dringend einen neuen Innenverteidiger. Das weiß auch der Klub von Trainer Oliver Glasner. Noch ist nicht entschieden, wohin Guéhi wechselt. Auch Real Madrid, der FC Liverpool und der FC Bayern machen sich noch Hoffnung auf einen Transfer.

