Klopp-Plan enthüllt: Klare Prinzipien und strikte Regeln

Am morgigen Donnerstag (20:45 Uhr) beginnt mit der Nations League-Partie gegen die Niederlande in Amsterdam die Ära Jürgen Klopp auch auf dem Feld. Während viele im Land gespannt sind, ob die DFB-Elf, die noch bei der Weltmeisterschaft versagt hat, plötzlich wieder begeistern kann, dämpft der neue Bundestrainer die Erwartungen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Es wird seine Zeit brauchen, vielleicht werde es holpern, doch der erste Schritt muss gemacht werden. Wichtiger als das reine Ergebnis erscheint die Art und Weise, wie das deutsche Team auftritt. Und da hat der neue starke Mann beim DFB ganz klare Vorstellungen und Regeln, die laut ‚Sport Bild‘ bereits im August in einer Klausurtagung in Blankenhain erarbeitet wurden. Dort hatte sich Klopp mit seinem Trainerteam zurückgezogen und „erstellte neue Richtlinien – für auf uns abseits des Platzes“.

Auf dem Platz sind diese angesichts der Trainerkarriere des gebürtigen Stuttgarters wenig überraschend. Bereits auf der Vorstellungspressekonferenz kündigte er ja an: „Wer Klopp holt, bekommt Klopp.“ Bedeutet: Mit den 24 Profis aus Kader eins, mit denen er seit Montag trainiert, wird Raumdeckung geübt, nach dem Credo: „Ich habe seit 25 Jahren Mannschaften entwickelt, bei denen alle immer verantwortlich sind für die Defensive.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Klopp setzt offensiv auf Umschaltfußball, defensiv auf „organisiertes Chaos“, wie das Fachamagazin erklärt: Kollektives Verschieben und gegenseitiges Helfen stehen im Vordergrund, so sollen gerade langsamere DFB-Profis davon profitieren, dass Mitspieler, die sich in ihrer Nähe befinden, sie unterstützen.

Schafft Jürgen Klopp den Turnaround? Ja, Kloppo macht uns wieder titelfähig Ja, aber es braucht ein paar Jahre Nein, er ist nicht der richtige Trainer Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Aber auch abseits des Platzes soll es deutlich professioneller und strukturierter ablaufen als zuletzt. Die ‚Sport Bild‘ nennt drei neue Regeln des Bundestrainers, die nicht verhandelbar sind. Erstens: Pünktlichkeit ist ein neues Gebot. Während die Spieler unter Julian Nagelsmann noch ab 19 Uhr zum Essen kommen sollten, heißt es bei Klopp um 19 Uhr. Der 59-Jährige will für mehr Gemeinschaft und Austausch am Tisch sorgen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zweitens: Bei der Massage oder beim Anschwitzen gilt absolutes Handyverbot, auch hier sind Unterhaltungen allerdings ausdrücklich erlaubt. Und drittens: Es soll keine Friseurbesuche mehr im Hotel oder Teamquartier geben, auch weniger Familienbesuche. Die Profis sollen unter sich bleiben.