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Premier League

Chalobah wechselt für 32 Millionen

von Julian Jasch - Quelle: La Provincia di Como
Trevoh Chalobah ist erzürnt @Maxppp

Trevoh Chalobah (27) befindet sich im Anflug auf die Serie A. Einem Bericht von ‚La Provincia di Como‘ zufolge hat Como 1907 die Verpflichtung des Innenverteidigers vom FC Chelsea für 32 Millionen Euro unter Dach und Fach gebracht.

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Chalobah, der von Thomas Tuchel für den englischen WM-Kader nachnominiert wurde, aber bislang ohne Einsatz blieb, wurde unter anderem auch von Inter Mailand ins Visier genommen. Der Zuschlag geht nun aber an den Champions League-Vertreter vom Comer See.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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